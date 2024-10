Si stava recando a Serramanna per accompagnare tre bambini di 3, 9 e 11 anni in comunità alloggio per minori quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada ribaltandosi in un campo agricolo. L’incidente si è verificato ieri a Sanluri, all’altezza del km 3 della SP 58.

La conducente della vettura, un’assistente sociale di 28 anni, ha riportato traumi lievi: è stata medicata presso l’ospedale civile di San Gavino Monreale e dimessa con 15 giorni di prognosi. Anche i piccoli hanno riportato lievi ferite. Sono stati trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove sono stati trattenuti in osservazione nel reparto di ortopedia a scopo precauzionale.