Tutto è accaduto in pochi secondi: un panettiere si è allontanato dal proprio furgone, lasciato per un momento con il motore acceso in via Trieste, e un ragazzo di 31 anni ha approfittato della situazione e si è messo alla guida del Fiat Ducato. Peccato, però, per il giovane cagliaritano, che a notare quanto stava accadendo c’erano diverse persone che hanno allertato subito i carabinieri.

La fuga del giovane, poi continuata a piedi, è durata davvero poco. Individuato subito dopo l'episodio dai militari, il 31enne, residente ad Assemini, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato e riconosciuto dai testimoni in sede di individuazione fotografica.

E’ stato denunciato per tentato furto aggravato di un autoveicolo.