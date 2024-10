Chiama al 112 e si salva la vita. La notte scorsa i carabinieri delle stazioni di Sanluri e Guasila hanno ricevuto una chiamata da una donna cinese che era stata aggredita e ferita al collo dal convivente, con tre coltellate.

La donna, 33enne, estetista, ha lanciato l’allarme, a fatica ha comunicato con l’operatore che le ha consigliato di chiudersi a chiave in una stanza. In sottofondo le urla dell’uomo – anch’egli cinese – che minacciava la donna.





All’arrivo immediato dei carabinieri con una irruzione rapida in casa hanno bloccato l’uomo e sequestrato il coltello. L.X., 48enne, originario di Zhiejang, parrucchiere è stato arrestato. L’uomo era in stato di agitazione e probabilmente in stato di ebbrezza.

I militari lo hanno bloccato e disarmato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo operativo della compagnia per i rilevi tecnici nella casa.





Secondo i primi interrogatori è emerso che dopo una discussione nata da alcuni messaggi arrivati sul cellulare della donna il convivente in preda all’ira l’aveva picchiata e poi minacciata col coltello fino a colpirla tre volte al collo ma per fortuna in modo non grave ma la ragazza è riuscita a sfuggire all’aggressore e chiamare i carabinieri.

All’ospedale di San Gavino Monreale è stata medicata con alcuni punti di sutura.





L’arrestato è stato inizialmente accompagnato nelle camere di sicurezza della compagnia di Sanluri. 







In mattinata è stato processato per direttissima nel Tribunale Cagliari. L’uomo ha chiesto, tramite il suo legale, i termini a difesa, il giudice ha emesso a suo carico l’ordinanza di misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Sanluri.

L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rilasciato a piede libero.