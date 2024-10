Denunciate quattro persone per detenzione di droga e armi da taglio, e altre sei sono state segnalate per possesso di stupefacenti ad uso personale. Sequestrati inoltre 110 grammi di sostanze e 4 coltelli.

Questo il bilancio dei controlli a tappeto effettuati la scorsa notte dai carabinieri delle Stazioni di Guasila, Villamar e Furtei in collaborazione con il nucleo cinofili della Compagnia carabinieri di Cagliari, nell’ambito di un servizio coordinato della Compagnia di Sanluri, volto a contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti nei locali notturni.

L’operazione ha visto impegnati 42 carabinieri e si è svolta in 4 locali, tra la Trexenta e il Campidano, dove sono stati identificati tutti i presenti e controllate le condizioni igienico sanitarie degli esercizi.



Uno dei cani antidroga ha permesso, durante le ispezioni nei bar, di individuare i clienti che nascondevano dosi di stupefacenti nelle tasche. Per quattro di loro, tra cui anche il gestore di uno dei locali, il quantitativo scoperto (oltre cento grammi di marijuana complessivamente) ha portato alla denuncia penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, perché ragionevolmente oltre l'uso personale, soprattutto se si considera il luogo dove è stata rinvenuta.

Nel corso delle perquisizioni, per tre di loro è scattata una denuncia per detenzione di oggetti atti ad offendere, in quanto sono stati trovati e sequestrati 2 coltelli a serramanico, un bisturi chirurgico e un cutter professionale.



Le segnalazioni amministrative alla Prefettura di Cagliari sono state elevate per sei clienti che nascondevano un grammo di sostanza stupefacente a testa, tra marijuana, cocaina e hashish.



Nel corso della notte sono stati fermati e controllati complessivamente 18 veicoli e 32 persone.