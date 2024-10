È stata lanciata ieri la campagna “Aiutare Leandro ad ottenere le cure in Germania”, per poter pagare le spese mediche del sanlurese Leandro Abis, colpito improvvisamente da un aneurisma cerebrale mentre si trovava in Germania per festeggiare il matrimonio di suo figlio.

“Siamo la famiglia Abis e stiamo facendo questa raccolta fondi per poterci aiutare a pagare le spese mediche accessorie di Leandro in Germania – spiegano sulla piattaforma GoFundMe -. I primi di agosto, tutta la famiglia è partita in Germania, per celebrare il matrimonio di suo figlio. La notte stessa, il 05/08/2021, Leandro ha avuto un aneurisma cerebrale e fortunatamente il figlio ha avuto la prontezza di portarlo all'ospedale. Durante il tragitto ha perso i sensi e al suo arrivo gli è stato fatto un massaggio cardiaco, da quel momento è stato messo in coma farmacologico. Sono passate oltre due settimane e Leandro è ancora in coma farmacologico, ha dovuto subire un intervento di tracheotomia perché provando a svegliarlo non respirava autonomamente, ha avuto varie infezioni, reazioni allergiche da farmaci ed ha tutt'ora un versamento pleurico. Ci hanno spiegato che ci vorrà molto tempo e che al suo risveglio ci sarà bisogno di fare riabilitazione”.

“I medici – continua la famiglia - stimano un periodo di riabilitazione che va dalle 8 alle 12 settimane, ma tra gli eventuali costi aggiuntivi per la riabilitazione, il fatto che la famiglia è bloccata in Germania per queste lunghe attese, non possiamo permettercelo solo con le nostre forze. Siamo in stretto contatto con i medici per cercare di continuare la riabilitazione in Italia il prima possibile. Chi conosce Leandro e la nostra famiglia, sa che non abbiamo mai chiesto nulla e abbiamo sempre lavorato, ma in questo momento ci troviamo in grossa difficoltà, vi chiediamo di aiutarci perché è molto difficile la situazione, soprattutto essendo in uno stato diverso dal nostro. Tutte le donazioni verranno depositate sul conto della moglie. Preghiamo per il risveglio di nostro padre, e di poter tornare presto in Italia. GRAZIE DI CUORE”.

La campagna è raggiungibile al link: https://it.gf.me/v/c/gfm/aiutare-leandro-ad-ottenere-le-cure-in-germania