“A questo momento nessuna notizia di Venerio Pilloni. Il fratello che ha presentato la denuncia si è recato oggi alla stazione Carabinieri a seguito di notizie comparse su un giornale online circa avvistamenti recenti di cui si scriveva esserne a conoscenza Carabinieri e familiari: la notizia è risultata non veritiera ed infondata! Infatti il nipote Raffaele ha subito pubblicato su FB una smentita. Sempre più voci fanno supporre che Venerio sia vittima di qualche raggiro. I parenti fanno appello alla sensibilità delle persone e specialmente di certi "giornalisti" di astenersi da fantasiose affermazioni ed invece chiedono a chi sa di parlare e comunicare anche anonimamente solo con le Autorità Competenti, i parenti stretti e l'associazione Penelope Sardegna”. A scriverlo sui social è l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, presidente dell’associazione.

Venerio Pilloni ha 59 anni ed è scomparso il 4 febbraio scorso senza lasciare alcuna traccia. L’ultimo avvistamento risale tra il 5 ed il 6 febbraio, dove ha dormito in un albergo vicino alla stazione di Cagliari. È andato via il 6 mattina vestendo una giacca nera scura, giaccone scuro ed un borsone. Al portiere della struttura ha riferito che partiva per la Germania da partenti, presso i quali non è mai arrivato.

Venerio è alto circa 1metro e 55, di corporatura robusta (circa kg. 80). Ha i capelli neri ed è fortemente stempiato come nella foto. I parenti, e chi lo conosce, affermano che Venerio non ha mai manifestato intenzioni autolesionistiche e propositi suicidari. Ha con sé i documenti e probabilmente soldi.