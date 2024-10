Maurizio Pilloni, allevatore 41enne di Samassi, durante la notte in un ovile nelle campagne di Sanluri, ha accoltellato il suo servo pastore, P.M., 57 anni, di nazionalità romena.

A lanciare i soccorsi è stata la stessa vittima.

I motivi del fatto non sono ancora stati chiariti. La lama del coltello fortunatamente non ha leso organi vitali e l'inserviente, accompagnato con un'ambulanza del 118 nell'ospedale di San Gavino, se la caverà con 15 giorni di cure. Il suo aggressore, invece, è stato arrestato. Nella sua casa i carabinieri hanno anche ritrovato il coltello usato per ferire la vittima.