Ieri a Sanluri, i carabinieri della Stazione di Nuraminis unitamente a quelli del Radiomobile della locale Compagnia, hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l'influenza di alcool in esito a sinistro stradale e omissione di soccorso, un 22enne operaio incensurato del luogo.

I militari erano intervenuti poco prima in Piazza Porta Nuova per una richiesta pervenuta sull'utenza di pronto intervento e avevano controllato il giovane alla guida del mezzo intestato al padre 56enne.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo si stava allontanando precipitosamente dall'abitato dopo avere impattato alcune auto in sosta tra le quali una Volkswagen Golf di proprietà di un 48enne del luogo che si trovava a bordo del proprio mezzo, che non avrebbe però riportato traumi.

L'immediato accertamento etilometrico compiuto nei confronti del giovane si è rivelato positivo per alcolemia pari a 1,42 grammi per litro. I documenti di guida e di circolazione del mezzo erano regolari. La patente è stata ritirata e l'autoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.