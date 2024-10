“Mi sembrava importante essere a Nuoro, che è la mia città. Ci tengo, così come a tutti gli altri territori. Quello di Nuoro è uno degli ospedali che nel tempo ha perso più prerogative, e da eccellenza si è trasformato in ospedale periferico. Ripartire da qua potrebbe essere un segnale forte”.

Così la presidente della Regione Alessandra Todde, arrivata oggi a Nuoro, sul tema dell’emergenza sanitaria. “Non è possibile pensare che se uno si rompe una gamba a Nuoro debba andare a Sassari per riuscire ad avere sollievo e presa in carico – prosegue -. Questo è un tema che dobbiamo risolvere”.

“Liste d’attesa? Abbiamo appena finito in una giunta in cui stiamo approvando una variazione di bilancio in cui saranno stanziate ulteriori risorse. Anche in questo non è un problema facile, sarebbe poco serio dire che ci sarà una semplice risoluzione. Ma, intanto, stanziare delle risorse e prendersene carico è sicuramente un primo passo”, conclude.