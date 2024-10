Il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta si è espresso, in una nota, sulla situazione sanitaria che vivono gli anziani nell'Isola .

" Troppi anziani rimangono negli ospedali perché la medicina del territorio rimane carente e perché i servizi assistenziali non sono in grado di rispondere alle esigenze della terza età. Il Pnrr serva anche per porre rimedio a questi problemi. Il problema è presente soprattutto al Sud, dove sono le famiglie a farsi carico delle cure domiciliari, in particolar modo in Sardegna. E come se non bastasse il rapporto Svimez dice che troppi sardi sono stati costretti a lasciare la nostra regione per curarsi" , ha spiegato il segretario.