"E' l'ennesima certificazione che la gestione della sanità sarda è fallimentare e che occorre cambiare guida". Così il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde commenta il rapporto sui Servizi Sanitari Regionali del Centro Studi Crea Sanità dell'Università di Roma Tor Vergata.

Il Centro Studi ha dimostrato scientificamente che la Sardegna è la peggiore Regione in Italia per performance del servizio sanitario.

"Una maglia nera che non fa che confermare l'inadeguatezza della guida dell'assessorato - continua Tedde -. Deficit alle stelle, liste di attesa lunghissime e gestione amatoriale del diabete completano un quadro di per sé disastroso. Al quale si deve sommare una riorganizzazione della rete ospedaliera sconclusionata che per adesso è stata bloccata per motivi sconosciuti dal Ministero della salute".

Secondo l'ex sindaco di Alghero gli interventi sul sociale, esiti, appropriatezza, innovazione e sfera economico finanziaria della sanità sarda hanno portato alla solenne bocciatura del Crea.

"Non c'è la possibilità di esami di riparazione a settembre. La situazione richiede una svolta vigorosa che può essere attuata solo col cambio in corsa dell'assessore, come viene anche richiesto a gran voce da un partito di maggioranza. Non si può continuare a giocare d'azzardo sulla salute dei sardi", conclude il consigliere regionale.