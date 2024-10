Il depotenziamento irrazionale della centrale operativa del 118, con un sistema di emergenza rimasto senza personale. La desertificazione del personale medico a bordo delle autoambulanze. La mancanza di assunzioni nel panorama sanitario.

E’ il quadro della rete di soccorso delineato dal consigliere regionale Edoardo Tocco (FI), vicepresidente della commissione sanità nel palazzo di via Roma: “Constatiamo da mesi che le postazioni del 118 distribuite sul territorio regionale restano senza addetti – sottolinea l’esponente degli azzurri – con una carenza di organico che si ripercuote su diversi angoli della Sardegna”.

A mancare sono soprattutto le unità mediche, da Cagliari a Sassari: “Un dramma – aggiunge Tocco – soprattutto nella stagione estiva, con l’incremento dei turisti nell’Isola. Un’emergenza che ha portato l’azienda tutela della salute a stringere una sinergia con gli enti di volontariato per riuscire a coprire i turni previsti, vista la carenza di organico del personale medico, costretto ad orari continuativi estenuanti”.

Una contraddizione per il vicepresidente del parlamentino, che auspica un tavolo di confronto con l’assessore Arru: “In un momento così delicato della sanità sarda, in cui i piani di riordino delle reti ospedaliere hanno decretato la chiusura, l’accorpamento, la riconversione di numerosi ospedali, con rilevante contrazione del volume complessivo dei posti letto disponibili, tante volte razionando e non ottimizzando le risorse disponibili in base agli effettivi fabbisogni – conclude Tocco - il Sistema di Emergenza Territoriale 118 avrebbe dovuto essere potenziato, prevedendo l’impennata di richieste per il soccorso di incidenti e per gli interventi destinati agli anziani. Ecco perchè sarebbe necessario reperire gli interinali e avviare le stabilizzazioni del personale”.