La Sanità sarda è salva. Il Consiglio regionale ha approvato, infatti lo stanziamento di 115 milioni che consente il salvataggio dei conti delle Asl. L'assemblea ha approvato nella seduta di questo pomeriggio con 72 presenti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per il 2014.

Gian Valerio Sanna (Pd) ha criticato duramente la manovra finanziaria ancora all'esame della commissione bilancio. ''Il bilancio presentato - ha detto - non era agibile, aveva cancellato enormi settori delle nostra economia, il settore culturale, gli assegni di merito. Quindi non era conforme al dettato minimo della decenza. In commissione - ha aggiunto - abbiamo tentato di ripulirlo ma questa operazione non ci è stata consentita. Il nostro lavoro non è quello di fare sterile opposizione ma di vigilare per evitare gli sprechi e per arginare i fondi per la propaganda inutile”.

Inoltre, il capogruppo del Pdl Pietro Pittalis ha fatto sapere che ci sono ancora i presupposti per approvare entro questa legislatura la manovra finanziaria.