È di 4 milioni di euro il totale delle risorse inutilizzate dall'Ats che la Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Sanità, Mario Nieddu, ha deciso di reimpiegare in questo 2019.

“Nello specifico – ha dichiarato Nieddu – con la delibera approvata nel corso dell’ultima seduta di Giunta, assegniamo 3 milioni di euro all’Aou di Sassari. Risorse che serviranno a sostituire i medici andati in pensione e garantire i contratti a tempo determinato, in particolare di personale infermieristico, per i quali la precedente giunta non aveva individuato le coperture. Rispondiamo così all’esigenza di non disperdere forze importanti, salvaguardando così i livelli dei servizi erogati e l’occupazione”.

“Le risorse – ha concluso – saranno utilizzate per l’attivazione, per la prima volta in Sardegna, del Sistema di trasporto d’emergenza del neonato (STEN), progetto già varato nella passata legislatura, al quale però la Giunta precedente non aveva assegnato risorse, e rimasto quindi lettera morta. Ora, finalmente, diamo gambe a un servizio importante per mamme e bambini”.