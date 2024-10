Ieri pomeriggio a Palazzo Chigi alla presenza del presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato siglato il protocollo tra Presidenza del Consiglio, Regione Autonoma della Sardegna e Qatar Foundation Endowment per il completamento e la trasformazione dell`Ospedale San Raffaele Bambin Gesù di Olbia in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con valenza regionale, nazionale e internazionale.

"L'ospedale era in carico al centro San Raffaele - ha ricordato Graziano Del Rio - siamo molto felici che ci sia questa decisione della Qatar foundation. Per noi è molto importante che gli investimenti stranieri siano in ricerca, innovazione, qualità.

Significa che l'Italia non è solo un paese dove si può investire in alberghi". L'operazione richiederà "un investimento importante di oltre 200 milioni, con la creazione di diverse centinaia di posti di lavoro, 600 più altri 600 quasi subito. L'apertura dell'ospedale si prevede per il marzo 2015".

"Noi siamo contenti di essere qui - ha detto Lucio Rispo, project manager della Qatar Foundation Endowment - come penso sia chiaro a tutti è un investimento che ha connotazioni sociali. Una volta ho detto che questo poteva essere connotato come un piano Marshall per la Sardegna".