Le sale operatorie dell'ospedale civile di Alghero sono accreditate. La conclusione dell'iter avviato dalla Regione è stata annunciata dal direttore del presidio ospedaliero, Gioacchino Greco.

Dopo sette anni, nei giorni scorsi sono stati compiuti i passi che danno il via alle attività di arredo delle sale operatorie, adeguamento dei percorsi obbligatori, conclusione dei lavori strutturali, adeguamento dell'impianto di areazione, acquisto delle tecnologie e della strumentazione chirurgica avanzata.

"È un risultato importante per la città, per l'assistenza e per l'ospedale - dice Greco - di cui è protagonista anche l'ospedale marino, che nonostante la riorganizzazione logistica legata all'emergenza pandemica non ha mai cessato di garantire i servizi assistenziali".

Nonostante il trasferimento di alcuni ambulatori all'esterno dell'ospedale Marino, "si è lavorato per non rallentare o fermare alcuni servizi assistenziali", commenta la direzione del presidio. "La carenza di anestesisti è un problema cronico di livello mondiale, ma il blocco operatorio di Alghero dispone delle figure necessarie per funzionare, e questo è stato determinante per ottenere l'accreditamento istituzionale". Si attende ora che l'Assl di Sassari invii nella cittadina catalana ulteriori specialisti da destinare alla terapia intensiva.