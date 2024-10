“Una risposta strutturale e di prospettiva alle esigenze del territorio”. E’ quella richiesta dal gruppo Forza Italia in Consiglio regionale con l’interrogazione alla Giunta regionale sull’istituzione del Poliambulatorio di Tonara, che vede primi firmatari il capogruppo, Pietro Pittalis, e la vicecapogruppo, Alessandra Zedda.

“Occorre una struttura epicentrica rispetto ad un territorio – proseguono i due esponenti azzurri- che vede, oltre ai 2 mila abitanti di Tonara, i Comuni vicini di Belvì, Desulo, Sorgono, Tiana e Austis per mitigare il fenomeno del pendolarismo sanitario e abbattere le liste di attesa. Anche perché – evidenziano gli azzurri- il primo presidio, quello di Sorgono, è a 11 chilometri di distanza. Peraltro non si può trascurare il fatto che si tratta di un territorio prevalentemente montuoso e con una popolazione in larga parte in età avanzata. Per questo – hanno concluso gli esponenti azzurri- chiediamo alla Giunta, anche alla luce delle annunciate riforme, quali azioni intenda porre in essere per una maggiore razionalità nelle scelte di politica delle strutture sanitarie da porre in essere in Barbagia Mandrolisai e in particolare per il comune di Tonara”.