" Circa quattro mesi di vergognoso silenzio, e nel frattempo il divario tra Nord e Sud dell'isola in termini di abbattimento delle liste d'attesa aumenta a dismisura, il dislivello cresce e il quadro catastrofico attuale si incancrenisce. Da circa quattro mesi l ' Assessorato alla Sanità non comunica il dettaglio dei numeri degli interventi finalizzati all'abbattimento delle liste d'attesa in tutta la Regione Dallo scorso 27 gennaio, data in cui ho presentato una prima richiesta di accesso agli atti, reiterata il 28 marzo scorso, ancora i dati richiesti restano gelosamente custoditi negli uffici competenti ". Lo denuncia la consigliera regionale del M5s Desirè Manca .

" In qualità di consigliere regionale ho chiesto di poter conoscere con la massima urgenza l'elenco di tutte le prestazioni sanitarie che non vengono erogate perché le agende sono chiuse e il numero di tutti i pazienti che non possono accedere a visite specialistiche ed interventi programmati. L'unica risposta ricevuta è un vergognoso silenzio. Non ci viene permesso di avere contezza della gravità della situazione per poter capire quali siano gli ostacoli che impediscono una ripartizione equa e misurata delle risorse. A queste condizioni non siamo neanche in grado di verificare come vengono utilizzati i fondi, regionali e nazionali, destinati all'abbattimento delle liste d'attesa che dopo la pandemia sono oramai fuori controllo ", ha proseguito Manca.

"C'è un problema di governo e di gestione della sanità territoriale. È evidente che i criteri utilizzati fino ad oggi non sono adeguati alle concrete esigenze dei territori. Nulla è cambiato: i pazienti del Nord Sardegna che hanno necessità di visite urgenti sono costretti a rivolgersi al privato per accelerare i tempi oppure percorrere distanze inaccettabili a proprie spese. Oggi l'Assessorato alla Sanità replica comunicando dati aggregati e del tutto generici. Chiedo all'assessore Doria che si prende concretamente in carico l'emergenza sanitaria che sta vivendo tutto il centro e il nord della nostra isola.", conclude la consigliera pentastellata.