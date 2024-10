All'Azienda ospedaliera Universitaria di Sassari sarà annesso l'ospedale Santissima Annunziata, oggi in capo alla Asl 1 di Sassari, mentre all'azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari saranno incorporati il Microcitemico e il Businco, attualmente della Asl 8 di Cagliari.

Sarà compito dei commissari delle Aziende sanitarie predisporre entro il 30 giugno il Piano di incorporazione dei presidi ospedalieri e conclusi entro il 31 dicembre 2015.

Il provvedimento è stato adottato oggi dalla Giunta, su proposta di delibera dell'assessore della Sanità Luigi Arru.

"E' un primo passo concreto e molto importante per l'attuazione della riforma sanitaria in Sardegna, approvata dal Consiglio regionale lo scorso novembre - ha detto Arru -. Con il processo di incorporazione vengono poste le condizioni che, con l'approvazione della rete ospedaliera, consentono di prevedere che ogni Asl sia costituita da un presidio unico ripartito in più stabilimenti. Si è reso necessario individuare questo percorso con la definizione di specifiche linee guida per l'incorporazione dei presidi ospedalieri, che i commissari sono chiamati ad attuare in tempi brevi".

I Piani troveranno attuazione attraverso protocolli d'intesa tra le parti interessate. Vengono individuate le strutture organizzative che dovranno transitare dalle Asl alle Aou, con aggregazione delle strutture specialistiche omogenee, mantenendo continuità e coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali, garantendo che non vi sia interruzione nelle cure. Anche il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato dovrà transitare da un'azienda sanitaria all'altra.