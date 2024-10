La Giunta regionale ha scelto gli 11 commissari per le 8 Asl sarde, i due Policlinici di Cagliari e Sassari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari utilizzando come criterio guida la loro esperienza professionale. Questa esperienza è stata valutata in base ai criteri indicati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All'interno di una rosa finale l'assessore della Sanità Luigi Arru ha indicato, e la Giunta ha approvato, i nomi dei commissari straordinari.

ASL 1 SASSARI - Agostino Sussarellu

Dirigente medico di Anestesia Multidisciplinare e Terapia del Dolore, 64 anni, è presidente dell'Ordine regionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, è coordinatore della Commissione per i problemi della Psicologia e della Psicoterapia della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e degli Odontoiatri e rappresentante per conto della Regione all'interno del "Gruppo Tecnico Interregionale Medicine Complementari".

ASL 2 - OLBIA - Paolo Tecleme

Direttore della struttura complessa Area programmazione, controllo, committenza della Asl di Olbia. Laureato in medicina con specializzazione in Pediatria, ha 55 anni e ha ricoperto altri incarichi di dirigente medico nella Asl n. 2.

ASL 3 NUORO - Mario Carmine Antonio Palermo

Responsabile dell'Unità Operativa di Endocrinologia all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, è stato membro della Commissione regionale per la stipula del Protocollo d'Intesa Regione-Università per la costituzione delle Aziende ospedaliero universitarie di Cagliari e Sassari. È stato membro della Commissione di "Riorganizzazione dell'Attività Libero Professionale" dell'Aou di Sassari.

ASL 4 LANUSEI - Federico Argiolas