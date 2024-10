Nella tarda serata di giovedì la Asl di Sassari, sentita la conferenza Territoriale Sanitaria e Socio Sanitaria, ha approvato in via preliminare l’Atto Aziendale, ora trasmesso, ai sensi dell’art.16, comma 2 della L.R. 24/2020, alla Giunta Regionale.

Sulla base delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta Regionale, l’Azienda sanitaria ha elaborato la bozza di Atto aziendale, il documento cardine che definisce nel suo insieme l'organizzazione e il funzionamento dell’Asl. n.1. “Il motore di cambiamento su cui si basa il nuovo atto aziendale – dichiara il Direttore Generale della Asl n. 1 Flavio Sensi – è la istituzione di strutture assistenziali forti e inedite che saranno interfaccia tra l’Azienda, la popolazione e gli assistiti, i Comuni e gli Enti del territorio”.

Durante la Conferenza Territoriale Sanitaria e Socio Sanitaria, riunitasi a Sassari nella serata di giovedì, nella sala “Langiu” del Comando della Polizia Locale, il manager ha illustrato alcuni passaggi salienti del documento: “Oltre alla missione, alla strategia, sono state inserite le figure e le strutture che vanno a formare l’Azienda nel suo complesso, andando a decentrare l’assistenza, portandola quanto più vicino alle persone. L’attuale carenza di medici non esclude l’istituzione di nuove strutture. Infatti, l’Atto aziendale è un documento di organizzazione aziendale e di pianificazione strategica, che si sviluppa in un arco di tempo almeno quinquennale ma che, con le opportune piccole modifiche, può persistere a lungo nel tempo”, ha detto Sensi.

Nella nota inviata dall’Asl viene sottolineato come siano state spese parole di elogio e soddisfazione sono arrivate dai sindaci dei Comuni di Sassari, Alghero, Ozieri, Ittiri, Thiesi, Porto Torres, Sorso e dalla maggioranza dei primi cittadini presenti all’incontro, i quali insieme alle sigle sindacali hanno particolarmente apprezzato l’atto aziendale nel suo complesso e nelle sue importanti articolazioni e dettagli, così come l’intenso lavoro svolto nell’interesse di tutto il Nord Sardegna: “Ci sono state trattative serrate sino agli ultimi momenti prima della pubblicazione della delibera, che però erano indispensabili per superare i vincoli della vecchia rete ospedaliera del 2017, e che ora, con l’ultima versione dell’atto, ci consentono di ridare un nuovo vigore, senza precedenti, per l’avvio della Asl n. 1 di Sassari” ha detto ancora Sensi. Numerose le nuove strutture sanitarie previste per l’ospedale di Ozieri e Alghero, “che - sottolinea il direttore generale - consentono ai due presidi di acquisire una importante forza erogatrice di servizi”.

L’assistenza sanitaria della Asl di Sassari verrà garantita anche attraverso le articolazioni dei Distretti socio-sanitari, i Dipartimenti Territoriali, sotto la gestione della Direzione Aziendale e dei nuovissimi Dipartimenti di gestione, amministrazione e di governance dell’Azienda, “che rendono la Asl autonoma e rafforzata, non solo rispetto al superamento fallimentare del modello dell’Ats Sardegna, ma anche rispetto alla gestione delle Asl esistenti sino al 2016. Entro i prossimi trenta giorni la popolazione del Nord Sardegna avrà l’atto aziendale definitivo e pronto per la sua attuazione e progressiva implementazione, quale documento più importante dell’Azienda pubblica e quale pilastro della fondazione e costituzione della nuova Asl”, conclude il manager Sensi. Ora l’atto è stato trasmesso al vaglio della Regione.