<<Occorre un piano per bloccare la fuga dei cervelli in campo sanitario, con tantissimi giovani che preferiscono scegliere le strutture internazionali rispetto agli impianti dell’Isola. Auspico che ora si possa investire sulle grandi professionalità che vanta la Sardegna nel campo della medicina>>.

Così il consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco si proietta sul futuro del settore sanitario isolano, all’indomani dell’annuncio di un’accelerata sugli investimenti per gli ospedali sparsi nei diversi angoli del territorio.

<<E’ solo un piccolo passo in avanti – ammette – Ben venga un pacchetto di 287 milioni di euro a favore delle infrastrutture, per la modernizzazione dell’ospedale Brotzu e del complesso di San Gavino, così come i finanziamenti per le strutture di Sassari e Monserrato>>.

Resta tanto da fare, però.

<<Proprio così – evidenzia Tocco, esponente della commissione sanità – purtroppo molti giovani neolaureati scelgono la strada verso altre realtà europee o extraeuropee per perfezionare le loro conoscenze. Anche davanti al parlamentino regionale ho ribadito la necessità di un progetto finalizzato ad evitare questa fuga di cervelli, perché i nostri ospedali si stanno svuotando delle migliori risorse umane>>.