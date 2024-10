Il Consiglio regionale ha tracciato la mappa dei posti letto negli ospedali pubblici e privati della Sardegna, approvando il capitolo 8 del piano di riordino della rete ospedaliera, con alcune modifiche rispetto al testo originario. In tutto sono previsti 5.790 posti letto, di cui 4.643 in presidi pubblici (con una riduzione di 262), e 1.147 in strutture private. Quelli per acuti nel pubblico saranno 4.101 (con un taglio di 657), quelli post acuti 542, con un incremento di 395 posti letto.

Negli ospedali pubblici aumenteranno anche i posti di terapia intensiva: 213, con un aumento di 44, mentre caleranno di 707 unità quelli delle specialità di base totale. Rispetto alla distribuzione territoriale, i posti letto aumenteranno nel Medio Campidano, nell'Oristanese, in Ogliastra e nel Nuorese, mentre resteranno gli stessi nel Sulcis-Iglesiente.

I reparti in cui i posti saranno di più sono riabilitazione (+241), lungodegenti (+91), cardiologia (+75), Neuroriabilitazione (+57), Terapia intensiva (+48). Caleranno, invece, in particolare i posti in Medicina generale (-269), Chirurgia generale (-231), Ostetricia e ginecologia (-99), Pediatria (-88).

Sono passati due emendamenti del Partito dei Sardi: con uno si escludono gli ospedali di zona disagiata, ovvero Bosa, Isili, La Maddalena, Sorgono e Muravera, dal meccanismo di riduzione automatica dei posti letto di Urologia, Chirurgia generale e pediatria ipotizzato nel documento.

L'altro emendamento riguarda il Mater Olbia: nel caso in cui i posti letto nell'ospedale privato su cui ha investito la Qatar Foundation non siano attivati entro il 2020, quei posti saranno riassegnati "privilegiando le compensazioni nel territorio della Assl di Olbia, all'interno della rete ospedaliera regionale, con specifico provvedimento della Giunta previo parere della commissione regionale competente".