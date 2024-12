La prossima settimana politica sarà incentrata sulla sanità, con un incontro in programma lunedì pomeriggio alle 17 tra la presidente della Regione Alessandra Todde, l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi e i capigruppo del campo largo del Consiglio regionale.

Dopo l'annuncio del Pd di un dossier sanità pronto per la condivisione con la presidente, si è tenuto un primo incontro con i consiglieri della commissione competente convocato dalla presidente del parlamentino Carla Fundoni (Pd). Durante il vertice di lunedì si discuterà della gestione del complesso sistema sanitario regionale e saranno presentate le rispettive proposte. Inoltre, si affronterà la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione all'assessore Bartolazzi, che molto probabilmente sarà respinta grazie al voto compatto della maggioranza a favore della sua permanenza nell'esecutivo. Tuttavia, le diverse posizioni all'interno dei partiti del campo largo e del Pd richiederanno più tempo per essere unite in una strategia comune per affrontare le emergenze.

È importante accelerare i tempi, in quanto se verrà votato l'esercizio provvisorio, con un limite massimo di tre mesi, sarà necessario agire rapidamente per impiegare e spendere le risorse in modo efficiente. Il centrodestra ha lanciato un nuovo attacco sul bilancio, evidenziando un fondo cassa record di oltre 4,5 miliardi di euro e criticando la mancanza di programmazione e tempismo nella gestione dell'esecutivo regionale.