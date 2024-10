"I piccoli ospedali e le strutture territoriali non devono chiudere: il rischio è quello di allontanare sepre più i servi sanitari dalle reali esigenze dei cittadini", lo hanno gridato le associazioni ed i comitati riuniti nella Rete sarda per la sanità pubblica che hanno manifestato per le vie di Cagliari assieme a una ventina di sindaci, con la fascia tricolore, provenienti dai vari territori interni dell'Isola.

Il corteo di circa 400 persone, partito da piazza del Carmine, ha raggiunto il Consiglio regionale per sollecitare la politica ad una pausa di riflessione sul riordino della rete ospedaliera - ancora all'esame della commissione Sanità - e per un nuovo piano per i servizi sanitari nel territorio. Il comitato chiede, inoltre, di salvare i piccoli ospedale definiti come "importanti presidi per la salute dei cittadini che vivono nell'interno dell'Isola".