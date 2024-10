Il buon esito del progetto che riguarda gli investimenti del Qatar sull’ospedale ex Raffaele di Olbia è e rimane tra le priorità di questa Giunta. La Regione Sardegna è impegnata all’interno di un percorso definito, che ha una data di inizio e una di fine.

Nonostante le difficoltà burocratiche che sono comuni a tutto il sistema Italia e che quindi pesano anche sulla Sardegna, la Regione ha avviato dai primi di maggio una marcia a tappe forzatissime per mantenere quanto annunciato, offrendo un esempio di affidabilità che ha pochi paragoni nel panorama nazionale.

Come concordato e più volte sottolineato, si tratta di un percorso che deve essere armonico con il processo di riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera della Sardegna. A questo scopo sono stati istituiti i tavoli tecnici nei quali si affrontano le varie tematiche in un confronto costruttivo e costante, con l’obiettivo di superare le difficoltà e giungere a conclusioni condivise.

Per l’Isola è una grande opportunità e la Giunta regionale prosegue quindi il proprio lavoro come da agenda, per portare all’attenzione del Consiglio una proposta soddisfacente e di cui siano visibili i vantaggi per l’intera Sardegna.