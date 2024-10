Dopo la delibera del 25 marzo che consentiva la prosecuzione dei piani personalizzati di sostegno per i disabili gravi, la Giunta, su proposta dell’assessore della Sanità Luigi Arru, ha approvato una delibera che prevede l’erogazione a favore dei Comuni di anticipazioni, pari a 93 milioni di euro, per tutte le azioni previste dal Fondo regionale per la non autosufficienza, dal Ritornare a casa agli interventi a favore delle persone con particolari patologie.



“Stiamo ponendo i rimedi ai ritardi che abbiamo riscontrato. Le difficoltà che abbiamo incontrato nelle scorse settimane – ha affermato Luigi Arru – derivano dal fatto che alcune norme approvate nella scorsa legislatura, che riguardavano specificatamente il Fondo, non erano state attuate e ci impedivano di erogare finanziamenti ai Comuni e alle famiglie. In questi giorni l’impegno è su diversi fronti: stiamo avviando il finanziamento dei nuovi piani per il Ritornare a casa e il rinnovo dei piani in scadenza, predisponendo un progetto organico che intende far fronte alle esigenze delle persone con disabilità gravissime dopo anni di interventi frammentari e duplicazioni. Nelle prossime settimane – ha concluso l’assessore della Sanità – lavoreremo a una riorganizzazione degli interventi che semplifichi le procedure e assicuri un finanziamento certo alle famiglie e ai Comuni”.