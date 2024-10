Un emendamento alla variazione di bilancio, presentato dal centrodestra, a prima firma del consigliere gallurese di Fratelli d'Italia Annalisa Manca e approvato a maggioranza questa mattina in Aula, prevede che i donatori storici di sangue, di midollo e di organi della Sardegna potranno avere l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per gli esami del sangue e delle urine.

Nello specifico, come si legge nel testo dell'emendamento "possono beneficiare di tale riconoscimento di gratitudine tutti i donatori di midollo osseo e di organo tra viventi residenti in Sardegna, nonché tutti i donatori abituali di sangue che abbaino raggiunto almeno 40 donazioni presso strutture a ciò autorizzate e operanti in Sardegna e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue". 

L'obiettivo, ha spiegato Manca, è di dare "il giusto valore alla donazione e riconosce il donatore come promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità e ne premia pertanto l'immensa generosità".

“Le donazioni di sangue, di midollo osseo e di organi, costituiscono un grande gesto di solidarietà dall'altissimo valore etico e sociale - afferma la Manca -. Esse rivestono una funzione di fondamentale importanza, insostituibile per la salute di moltissime persone. Lo scopo principale della norma è di riconoscere l'importanza e l'utilità, per tutta la comunità, del gesto che il donatore di sangue compie. Premiamo tutte quelle persone che con un gesto di grande sensibilità e generosità permettono a moltissime persone di continuare a vivere e, al contempo, incentiviamo e promuoviamo maggiormente una cultura della donazione. La Sardegna più di molte altre regioni conosce bene la grande necessità di donazioni che esiste, una necessità che merita di essere compresa e promossa anche agli occhi del sistema sanitario e di tutte le istituzioni che possono e devono fare di più per sensibilizzare e informare sull' importanza di compiere certi gesti che profumano di altruismo ma possono essere raccolti in una sola parola: vita!”.