La Sanità elettronica è sempre più vicina al cittadino. Da questo mese, infatti, ai servizi già offerti all'utenza dall'Assessorato della Sanità con Sardegna.it, se ne aggiungono due di particolare rilevanza: il servizio di Help Desk e uno sportello dedicato all'attivazione della Tessera Sanitaria.

L'Help desk ha un numero verde dedicato - 800336611 - per le chiamate da telefono fisso e un secondo numero - 0702796301 - per chiamate da rete mobile, con costi legati alla tariffa dell'operatore telefonico, e fornisce supporto sui servizi online della Sanità elettronica (Tessera Sanitaria, Fascicolo Sanitario Elettronico e Scelta e revoca del medico).

Negli uffici di Sardegna IT, in via dei Giornalisti 6 a Cagliari, è invece aperto un nuovo sportello dedicato all’attivazione della TS-CNS (Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi); per agevolare l’utente evitando inutili tempi di attesa, il servizio è reso su appuntamento e sarà attivo nella fascia oraria dalle 9 alle 12,30.

I cittadini potranno prenotare un appuntamento contattando il servizio di Help Desk o via mail scrivendo a tesseraservizisardegna@regione.sardegna.it e recarsi, nell’ora e data concordata, presso lo sportello in Via Dei Giornalisti 6 portando con sé un valido documento di identità e la Tessera Sanitaria.

Allo sportello è possibile attivare la propria TS-CNS, ma anche ricevere informazioni su tutti i progetti di sanità elettronica attivi in Sardegna o essere guidati all’apertura del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico sul quale saranno registrati i documenti elettronici relativi a prescrizioni, referti di laboratorio, lettere di accettazione e dimissione ospedaliera, scheda individuale del paziente (SSI) e scheda per le emergenze (EDS).

Il cittadino, indicando il livello di riservatezza desiderato, deciderà per ciascun documento se vorrà condividere automaticamente con il proprio medico curante le informazioni cliniche personali.