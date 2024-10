"L'onorevole Barracciu imperterrita continua a mistificare la realtà sullo stato della sanità in Sardegna, ripetendo come un disco rotto false cifre sul presunto disavanzo e omettendo quanto di buono fatto dalla Giunta Cappellacci. Comunque prendiamo atto che con questi toni, con tali accuse generiche e mai circostanziate, l'eurodeputato è finalmente entrata in campagna elettorale".

È il commento dell'assessore regionale della Sanità Simona De Francisci alle dichiarazioni dell'esponente del Pd. "Consigliamo alla Barracciu, visto il gravoso impegno che la attende, di aggiornare il suo già ricco repertorio e di studiare di più: le sarà utile per la redazione di un prossimo (quando sarà...) Piano sanitario regionale" conclude De Francisci.