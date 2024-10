Solo due pronto soccorso, quello del Brotzu e quello del Policlinico, non bastano per la città di Cagliari durante la stagione estiva, secondo il capogruppo del M5s in Consiglio regionale Michele Ciusa.

L'esponente pentastellato chiede l'intervento del presidente della Regione "affinché il vasto bacino di utenza dell'hinterland cagliaritano possa essere adeguatamente servito". Questo significa riattivare subito un terzo pronto soccorso, quello dell'ospedale Marino, così da decongestionare gli altri ospedali dell'area metropolitana che ormai da troppi mesi si stanno facendo carico di tutte le emergenze.

"Ats aveva comunicato la riapertura al pubblico il 4 giugno - ricorda Ciusa - e invece le porte del pronto soccorso sul lungomare sono ancora sbarrate". Quindi, "Cagliari, che anche in virtù della zona verde appena riconosciuta si appresta ad accogliere migliaia di vacanzieri, rischia di farsi trovare impreparata alla gestione delle emergenze".