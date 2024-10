"Entro l'anno si procederà all'affidamento del servizio dell'elisoccorso in Sardegna all'azienda che si aggiudicherà l'appalto".

Lo ha annunciato l'assessore della Sanità, Luigi Arru, a margine della presentazione, nell'ospedale San Francesco di Nuoro, del nuovo direttore generale dell'Areus, l'azienda regionale dell'emergenza urgenza, Giorgio Lenzotti.

"Sono già state aperte le buste - ha spiegato Arru - e l'assegnazione del punteggio alle aziende che si sono presentate è stata affidata a una commissione apposita. Ora ci saranno i controlli dell'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione, per la trasparenza ed entro fine anno si potrà assegnare l'appalto".

Sul bando di gara da 93 milioni di euro per le tre basi: Cagliari Elmas, Alghero Fertilia - entrambi per 12 ore - e Olbia Costa Smeralda, attivo sulle 24 ore, pende, però, un ricorso al Tar della Sardegna con la richiesta di sospensiva dell'appalto. L'istanza è stata presentata da un'azienda che non ha presentato un'offerta ma ha contestato alcuni requisiti richiesti dal bando di gara. I tempi quindi potrebbero essere condizionati dal ricorso.

NUOVO CORSO PER L'EMERGENZA-URGENZA IN SARDEGNA Diventa operativa l'Areus, la struttura dedicata che raggruppa pronto soccorso e altre unità di primo intervento.

Oggi il battesimo ufficiale con la presentazione del nuovo direttore generale dell'Azienda con sede legale a Nuoro, Giorgio Lenzotti, nominato dalla Giunta regionale lo scorso 27 ottobre.

Per lui un ritorno nel capoluogo barbaricino: "Sono commosso di tornare qui a Nuoro dove da medico ho iniziato il mio percorso professionale - ha spiegato - Lavorerò dedicandomi totalmente al nuovo ruolo e mettendo a disposizione tutto ciò che ho imparato durante la mia vita lavorativa".

Nella conferenza stampa a cui ha partecipato anche l'assessore regionale della Sanità, Luigi Arru, Lenzotti ha parlato delle azioni messe in campo per organizzare la nuova struttura. "Il primo passo è quello di far nascere il nuovo soggetto giuridico e nominare i collaboratori, cosa che avverrà nel giro di pochissimo tempo.

Poi bisognerà individuare la squadra di lavoro". Il neo manager ha spiegato che farà "un censimento delle professionalità presenti nella struttura che lavora già sull'emergenza-urgenza: si tratta di far funzionare meglio tutto ciò che già c'è. Il nostro obiettivo - ha proseguito Lenzotti - è quello offrire un servizio efficiente al cittadino".

L'assessore Arru ha definito quella di oggi una giornata storica: "oggi con l'avvio dell'Areus, che avrà sede all'ospedale Cesare Zonchello, completiamo il processo della riforma. Abbiamo dato vita alla Asl unica e abbiamo definito la riforma della rete ospedaliera in Sardegna - ha sottolineato - Finalmente dopo tantissimo tempo si fa programmazione in Sardegna. Il nostro prossimo obiettivo è quello di abbattere i tempi delle liste di attesa e di migliorare qualitativamente tutti i servizi".