E’ stato approvato dal Ministero della Salute e dalla Regione il Piano di risanamento e controllo dalla Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina e Leucosi bovina enzootica per il 2016.

"Non avendo avuto per 6 anni casi di brucellosi e leucosi, la Sardegna ha ottenuto la qualifica europea di territorio indenne", si legge in un comunicato stampa della Regione.

Per quanto riguarda la tubercolosi, su otto province, cinque sono dichiarate indenni, tre non del tutto.

L’assessorato della Sanità sottolinea "l’importanza dell’approvazione del Piano, che ha come obiettivi la tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali; la profilassi delle zoonosi e la sicurezza alimentare; la garanzia della sussistenza della condizione che la Brucellosi melitensis e Brucellosi abortus sono state eradicate; la garanzia che, in occasione della movimentazione degli animali, ci siano i controlli sanitari necessari a proteggere gli allevamenti ovi-caprini e bovini/bufalini dall’introduzione di nuovi casi di Brucellosi e quelli bovini dall’introduzione di nuovi casi di Tubercolosi e di Leucosi bovina enzootica".

Entro un triennio, assicurano dall’assessorato della Sanità, tutto il territorio regionale potrà essere ufficialmente indenne anche dalla tbc bovina.