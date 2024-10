Il Comune di Carbonia ha comunicato lo stop temporaneo dei ricoveri nel reparto di Ortopedia e Traumatologia all'ospedale Sirai: "La soluzione prospettata consiste nel trasferimento al Sirai di Carbonia di 5 specializzandi, attualmente al quarto e quinto anno della scuola di specializzazione, a cui si aggiungeranno, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico previsto nel prossimo mese di maggio, eventuali altri medici strutturati", si legge in una nota dell'amministrazione.

"Nella consapevolezza che questo primo risultato raggiunto, seppur importante, non rappresenta certamente una soluzione definitiva al problema della carenza di risorse umane da impiegare nella struttura ospedaliera cittadina, l'auspicio è che a livello regionale si possa adottare un'attività di programmazione a lungo termine capace di prevenire e fronteggiare tempestivamente le criticità legate precipuamente alla scarsa presenza di personale medico", per questo motivo il sindaco Pietro Morittu ha incontrato la direttrice di Ares Annamaria Tomasella per rappresentare la situazione critica in cui versa l'ospedale Sirai.