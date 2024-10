Buone notizie sul fronte della sanità a Gavoi. Come annunciato sulla pagina Facebook del Comune, il Sindaco Giovanni Cugusi ha reso noto che “Ogni lunedì mattina, a partire dal 2 settembre, presso la sede di Gavoi, sarà aperto l'Ambulatorio Chirurgico. Il dottor Pietro Caggiari sarà a disposizione dei pazienti della Barbagia per piccoli interventi e medicazioni”.

Ciò a seguito di “Una telefonata della dottoressa Gesuina Cherchi che dirige il Distretto Sanitario di Nuoro e quindi la Casa della Salute di Gavoi”, scrive ancora il primo cittadino.

“Dopo la riapertura del Consultorio Familiare – sottolinea Cugusi – questo è un ulteriore potenziamento dei servizi presenti presso la Casa della Salute che ci rende più ottimisti per la realizzazione piena dell'assistenza sanitaria di prossimità. Un importante traguardo soprattutto per le fasce deboli della nostra comunità, in primis gli anziani, che potranno così usufruire di un importante servizio sanitario senza doversi spostare verso le strutture ospedaliere”.