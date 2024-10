La Giunta regionale sarda ha approvato il piano di riorganizzazione del sistema sanitario mirato a generare una maggiore capacità di affrontare una eventuale nuova ondata di contagi da Covid-19. L'obiettivo principale è quello di creare nuovi posti letto negli ospedali e favorire nuove assunzioni di personale specializzato.

I posti in terapia intensiva passeranno dai 135 attuali a 236. Saranno 115 posti in terapia subintensiva e altri sei posti dedicati alla terapia intensiva pediatrica, presso il Santissima Trinità di Cagliari. Quest'ultimo sarà struttura di riferimento per il trattamento dei Covid positivi assieme al San Francesco di Nuoro e alle Cliniche dell'Aou di Sassari. Il San Martino di Oristano e il Santa Barbara di Iglesias faranno da sponda in caso di necessità.

Per il potenziamento dei posti di Rianimazione sono stati stanziati 42 milioni di euro, altri 12 milioni saranno destinati all'assunzione di nuovi medici, infermieri e operatori socio-sanitari (5 milioni per il 2020 e oltre 7 milioni per il 2021).

"Siamo ottimisti per il futuro - commenta il governatore Christian Solinas - ma vogliamo potenziare il sistema sanitario regionale per far fronte a qualsiasi evenienza che dovesse determinarsi nei prossimi mesi. Il virus non è scomparso, dobbiamo quindi mantenere alta la guardia con un comportamento responsabile, confidando, tuttavia, nella adeguata capacità di accoglienza e assistenza sanitaria dei nostri presidi''.