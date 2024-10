Anche ad Aritzo sono state sanificate nelle scorse ore le vie del paese e gli spazi pubblici secondo quanto previsto dalle norme di contrasto al Covid-19. A disinfettare gli ambienti sono stati privati cittadini, con il sostegno del Comune e il supporto di alcune attività commerciali del paese che hanno messo a disposizione le attrezzature e i mezzi necessari.

"Oggi abbiamo concluso il lavoro che ci eravamo prefissati - spiegano gli operatori -. Sanificare tutto il paese. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato con aiuti concreti. Mascherine, tute, occhiali, guanti. Sara Marotto e Igor Manca, Due Erre di Renato e Renzo manca, l'agenzia Forestas, la Compagnia barracellare e Antonio Paba per averci messo a disposizione gli atomizzatori. Il Comune di Aritzo per averci supportato materialmente con la fornitura del disinfettante e con le autorizzazioni burocratiche, Peppe Secci per la disponibilità di mezzi e carburante. La stazione carabinieri di Belvi per il supporto autorizzazioni e controlli sul traffico e viabilità".

"Un particolare ringraziamento a chi materialmente ha effettuato il lavoro sul campo, per il grande lavoro fatto in queste due giornate. Noi tutti ci auguriamo che il nostro piccolo contributo serva se non a bloccare perlomeno a limitare l'espansione del virus. Per il resto ognuno dovrà fare la propria parte".