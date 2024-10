Tentato omicidio. In via Podgora, dietro piazza San Michele, quartiere popolare della città, c’è stato un tentato omicidio, la cui vittima è un uomo di 63 anni. E’ stato trovato in una pozza di sangue, agonizzante, dai soccorritiori del 118 e accompagnato urgentemente al pronto soccorso, dove è tuttora ricoverato.

Sul posto anche le Volanti della Questura, coordinate dal dirigente Massimo Imbimbo e i colleghi della Mobile: ancora poco chiare le dinamiche del gravissimo episodio, sembra che l’aggressore sia entrato dentro casa del ferito e l’abbia pugnalato più volte all’addome. Anche stavolta potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina in appartamento, così come è avvenuto (purtroppo culminato in tragedia), proprio ieri sera in piazza Valsassina, (Is Mirrionis), dove è morto un pensionato 88enne, Adolfo Musini, originario di Nuoro, ucciso senza pietà da un uomo del quartiere tuttora ricercato dai Carabinieri.

*** Notizia in aggiornamento ***