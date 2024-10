Lo scrittore Sandro Veronesi sarà presente a Nuoro come docente presso la Scuola di Lettura e Scrittura “Nuoro reading and writing school” organizzata dal Consorzio Universitario di Nuoro e dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Sassari.

Per due giorni i 35 allievi della Scuola potranno dialogare con il noto scrittore. Il 23 novembre alle 16:30 presso il Museo MAN, Veronesi presenterà inoltre il suo recente libro dal titolo “il Colibrì” edito da “La Nave di Teseo”. L’evento è supportato dall’associazione “Strada del Vino Cannonau” che gestisce uno spazio presso il MAN.

Dopo i saluti del Presidente del MAN Tonino Rocca, Massimo Onofri, direttore della “Nuoro reading and writing school”, introdurrà l’autore. L’incontro è aperta al pubblico.

Sandro Veronesi è nato a Firenze nel 1959. È laureato in architettura. Ha pubblicato: Per dove parte questo treno allegro (1988), Live (1996, nuova edizione La nave di Teseo 2016), Gli sfiorati (1990), Occhio per occhio. La pena di morte in quattro storie (1992), Venite venite B–52 (1995, nuova edizione La nave di Teseo 2016), La forza del passato (2000, Premio Viareggio e Premio Campiello), Ring City (2001), Superalbo (2002), No Man’s Land (2003, nuova edizione La nave di Teseo 2016), Brucia Troia (2007, nuova edizione La nave di Teseo 2016), XY (2010, Premio Superflaiano), Baci scagliati altrove (2012), Viaggi e viaggetti (2013), Terre rare (2014, Premio Bagutta), Non dirlo. Il Vangelo di Marco (2015), Un dio ti guarda (2016) e Cani d’estate (2018). Pubblicato nel 2005 e vincitore nel 2006 del Premio Strega e nel 2008 del Prix Fémina e del Prix Méditerranée, Caos calmo (nuova edizione La nave di Teseo 2016) è stato tradotto in venti paesi.

Sandro Veronesi ha collaborato con numerosi quotidiani e quasi tutte le riviste letterarie. Attualmente collabora con il “Corriere della Sera”. Ha cinque figli e vive a Roma.