Con la riconferma dello scorso 28 ottobre, Sandro Murgia ha battuto un record: rimanere alla guida della Cantina di Dolianova per cinque mandati consecutivi.

Un plebiscito per il dirigente Coldiretti Sardegna nonché presidente di sezione di Dolianova: 240 voti su 249. Alla carica di vice invece è stato eletto Luca Congiu.

Questi i numeri della sua gestione: 300 soci, 1200 ettari di superficie vitata, 11 milioni di fatturato+ 50% di fatturato; +82% il prezzo medio uva pagata ai soci; pagamenti del 100% dell’uva ai soci in sei mesi.

«È una grande testimonianza di affetto e il miglior riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni», è stato il commento del presidente Sandro Murgia che con orgoglio rivendica di rappresentare la terza generazione della sua famiglia in cantina: «Nel 2019 la cantina compie 70 anni, mio nonno era tra i soci fondatori, poi ha continuato mio padre e adesso tocca a me».

«Davvero complimenti a Sandro Murgia per la riconferma – hanno dichiarato il presidente e il direttore di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba a nome di tutta l’Organizzazione regionale – che testimonia l’impegno ed il lavoro serio ed efficace portato avanti in questi anni. Sono le persone che servono alla nostra agricoltura, preparate, umili, oneste che senza grandi clamori innovano il settore, nel rispetto della tradizione e creando un forte senso di appartenenza e unità tra i soci. È per noi un orgoglio il fatto di averlo nel consiglio regionale dell’Organizzazione dove siamo convinti porterà e metterà a disposizione la sua conoscenza, la sua passione e le sue profonde capacità».