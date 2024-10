Ieri a San Vito, un cameriere di 38 anni è stato denunciato per furto aggravato. L'uomo avrebbe approfittato della distrazione di una 52enne turista residente in Toscana per sottrarle i 250 euro che aveva appena prelevato dal bancomat presso l'ufficio postale situato nel centro del paese.

La donna si è infatti fermata a leggere l'estratto conto che il dispositivo aveva prodotto, quando ha fatto giusto in tempo a notare un'ombra che si allontanava e, resasi conto di quanto accaduto, è corsa a denunciare ai carabinieri.

I militari hanno subito visionato le telecamere dell'ufficio postale, dove hanno potuto osservare le ultime immagini prodotte dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Il problema era che non riuscivano a riconoscere il soggetto perfettamente ripreso nei video. Hanno quindi provveduto a ricercare ulteriori elementi nelle telecamere variamente distribuite per il paese.

Così hanno potuto osservare il giovane conversare in due diverse circostanze, immediatamente dopo i fatti, con due uomini da loro ben conosciuti. Andando a interrogare questi sono riusciti ad apprendere l'identità del giovane, del quale hanno acquisito delle immagini fotografiche perfettamente corrispondenti a quelle riprodotte nel momento della commissione del reato.