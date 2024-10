Ieri pomeriggio a San Vito, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia e del Posto Fisso Stagionale di Costa Rei sono intervenuti sulla ss 125 Var, al km 40 + 800, a seguito di un sinistro stradale che ha visto coinvolte una Volkswagen Golf condotta da un 45enne, autista, residente nella frazione di San Priamo, e un'Alfa Romeo Giulietta condotta da un 32enne giardiniere di Isili che viaggiava con la moglie 30enne, col figlio di 6 mesi e con la suocera 62enne.

Si è trattato in sostanza di un’invasione di corsia da parte della Golf che marciava in direzione Muravera. Il mezzo è andato a terminare la propria corsa contro il guard-rail opposto nel momento in cui sopraggiungeva dal senso di marcia contrario il secondo mezzo con 4 passeggeri a bordo. Non è stato possibile evitare l'urto. Gli occupanti della Giulietta sono stati tutti trasportati dal servizio 118 presso gli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico Universitario di Monserrato per accertamenti e cure. Nessuno verserebbe in pericolo di vita.

L'autista della Golf è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto ad una verifica tramite etilometro, è risultato essere positivo con un tasso pari a 1,12 grammi per litro alla prima prova e 1,15 alla seconda. La patente di guida gli è stata ritirata. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni. I rilievi e gli accertamenti relativi al sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri del Radiomobile di San Vito.