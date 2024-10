Un annuncio di vendita su un sito online ha portato una 26enne di San Vito (SU) a incontrare due uomini che poi l’avrebbero derubata attraverso uno sportello bancomat. I due, un 34enne del Pakistan (ma residente a Portomaggiore) e un 42enne di Napoli, oggi sono stai denunciati alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Cagliari, per truffa in concorso.

I fatti risalirebbero all’ultima giornata dell’anno 2022, il 31 dicembre, nella città dove è residente la giovane

Ma facciamo un passo indietro, precisamente, al momento della conoscenza tra i tre. La giovane avrebbe, secondo sua testimonianza, pubblicato su un sito e-commerce un annuncio relativo alla vendita di un hard-top per un autoveicolo Mitsubishi L200.

E così sarebbe stata contatta dai due per l’acquisto della merce. Ma non tutto sarebbe andato come nei piani della 26enne. Infatti, la stessa, avrebbe presentato querela ai Carabinieri della Stazione locale perché sarebbe stata indotta dai due a recarsi presso lo sportello ATM dell’ufficio postale di San Vito per ricevere il pagamento. Suggerendole cosa fare, l’avrebbero convinta che seguendo le loro indicazioni, avrebbe ottenuto il pagamento dovuto. In realtà gli avrebbero fatto eseguire, tramite la propria carta prepagata, cinque distinte operazioni di accredito da euro 250,00 ciascuna per complessivi 1.250,00 euro su due diverse carte intestate ai due denunciati.

A seguito degli accertamenti dei Carabinieri i due sono stati denunciati.