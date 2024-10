È di tre feriti, fortunatamente lievi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata odierna lungo la strada statale 125 Var nel territorio di San Vito.

In ospedale per accertamenti è finita un'intera famiglia composta da padre madre e figlio: le loro condizioni non sono preoccupanti.

Il sinistro è avvenuto alle ore 6,45 al chilometro 46,900. L'auto a bordo della quale si trovava la famiglia, per cause ancora in corso di accertamento, mentre viaggiava in direzione Cagliari-Tertenia, è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail d'ingresso dello svincolo San Vito-Ballao. Padre, madre e figlio sono fortunatamente riusciti a scendere dalla macchina prima che prendesse fuoco.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri del Radiomobile di San Vito e le pattuglie di Villaputzu ed Armungia, i vigili del fuoco, il 118 e il personale Anas.

I componenti della famiglia sono stati trasportati all'ospedale di Muravera: nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il tratto di statale è stato temporaneamente chiuso per consentire l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi.