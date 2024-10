Nella giornata di San Valentino la diocesi di Lanusei organizza una serata dedicata a fidanzati e coniugi. Domani, alle 19, nella chiesa Sant’Andrea a Tortolì, il vescovo Antonello Mura celebrerà la santa messa.

«Sarà l'occasione per lodare Dio per tutti gli innamorati, di ogni età. "Innamorarsi" infatti, è un verbo adatto a tutte le fasi della vita, frutto - come dice uno scrittore contemporaneo - di un incanto che raggiunge l'altro o l'altra che sta al mio fianco, che con me guarda nella stessa direzione e con la stessa emozione», si legge nell’invito. «In questa giornata, dedicata a San Valentino, la diocesi propone da diversi anni un momento di riflessione e di gioia, coinvolgendo quelle coppie che si sentono raggiunte dall'Amore di Dio e da esso fanno scaturire le loro scelte di amore».