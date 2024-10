Una turista di 47 anni originaria del comasco, è stata arrestata dai carabinieri dell'aliquota Radiomobile di San Teodoro, per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale all'interno di un ristorante.

Il magistrato di turno della Procura di Nuoro l’ha successivamente rimessa in libertà applicando nei sui confronti una sanzione amministrativa per ubriachezza in luogo pubblico.

La donna, secondo la ricostruzione dei militari, si trovava in un ristorante in via dei Platani, ha tenuto comportamenti molesti verso gli altri clienti pretendendo di allontanarsi senza pagare il conto di quanto consumato.

Alla vista dei militari, richiamati dal proprietario del ristorante, la donna li ha ripetutamente oltraggiati e minacciati di morte, opponendosi con calci e pugni agli uomini dell'Arma. Da qui l'arresto che l'ha portata per una notte nelle camere di sicurezza della caserma.