La scorsa notte, a San Teodoro, i carabinieri impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno fermato un 36enne di Sassari, che circolava per le vie del paese.

I militari, insospettiti per via dell'orario e per la distanza dalla residenza dell'uomo, hanno proceduto ad una accurata perquisizione del sospettato.

In seguito ai controlli, all'interno della borsa che portava a tracolla, sarebbero stati rinvenuti un coltello a scatto di 33 centimetri, quattro involucri di cocaina e due di eroina, per un peso complessivo di circa 2 grammi.

L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto di oggetti atti ad offendere.