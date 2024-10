Questa sera, alle 19.45 circa, la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta sulla ss 131 Dcn all’interno della galleria “Li Cupponeddi”, al Km 125.500 direzione Olbia, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un 50enne originario del Piemonte, residente a Porto San Paolo, ha impattato violentemente sulla parete di una piazzola interna alla galleria, rimanendo incastrato all’interno dell'abitacolo.

La squadra del 115, dopo aver estratto dall'auto l'uomo lo ha consegnato ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. I rilievi di legge e la gestione del traffico sono stati stato effettuati dalla Polizia di Stradale di Siniscola.

L’uomo è apparso cosciente nonostante i traumi subiti ed è stato trasportato all’Ospedale di Olbia.