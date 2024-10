Un giovane di San Teodoro, Emiliano Mudone, di 34 anni, è scomparso da ieri sera. I suoi familiari ne hanno denunciato la scomparsa questa mattina.

Mudone si sarebbe allontanato da casa a piedi nella serata di ieri e non ha mai più fatto rientro. Le ricerche del giovane, un volontario della Croce bianca, sono scattate subito e sono ancora in corso.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di Siniscola, i Carabinieri della compagnia di Siniscola, Polizia e i volontari lo cercano in tutto il paese e nelle campagne circostanti ma del giovane, che da quanto si è appreso non ha problemi di salute né economici, non è stata trovata ancora nessuna traccia.