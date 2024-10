Si era lanciato in soccorso del suo cane precipitato su un pozzo dopo aver presumibilmente inseguito un gatto. Così Danilo Sulas, 22enne di San Teodoro, si è gettato nella cavità profonda circa sei metri, di cui tre colmi d'acqua.

Sul fondo, insieme al corpo senza vita del ragazzo, sono stati rinvenuti anche quelli del suo cane e del felino. Il giovane è stato trovato questa mattina nella frazione di Lutturai.

Pare si fosse recato nel terreno di famiglia per preparare il gommone per una battuta di pesca, e mancava da casa da ieri pomeriggio. La preoccupazione è iniziata in serata, quando Danilo non ha fatto avere notizie a familiari e amici.

L’auto del ragazzo fuori dal terreno di proprietà della famiglia è stata trovata dal padre, che giunto nei pressi del pozzo ha avvistato il corpo e immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di San Teodoro. Intorno alle 15 è arrivata anche la pm della Procura di Nuoro, Ilaria Bradamante, che ha autorizzato le operazioni di recupero del corpo, restituito alla famiglia e sul quale non è stata disposta l’autopsia.